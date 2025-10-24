На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Учитель просверлил отверстие в раздевалке для девочек и снимал их на камеру

В Японии учитель-вуайерист тайно снял на камеру 30 человек и попался
Depositphotos

В Японии бывший педагог признал себя виновным в вуайеризме. Об этом сообщает NHK One.

Дайсукэ Фуругути работал учителем старшей школы в префектуре Тотиги, пока его не уличили в подглядывании за ученицами. Выяснилось, что 38-летний мужчина установил небольшую камеру в школьной раздевалке, а также примерно 10 других точках на территории образовательного учреждения и снимал несовершеннолетних.

Суд установил, что в августе этого года Фуругути сделал дубликат ключа и проник в раздевалку для девочек. Там он просверлил отверстие в потолочном смотровом люке и установил камеру, чтобы чтобы снимать, как школьницы переодеваются.

На первом слушании бывший учитель признал себя виновным в полном объеме. Прокуроры намерены выдвинуть в отношении японца дополнительные обвинения. Какое наказание ему грозит, не уточняется.

Ранее женщина нашла скрытую камеру в туалете на работе и уличила коллегу в вуайеризме.

