Россиянин ударил знакомого табуретом в грудь и едва не отправил его на тот свет

В Калининграде мужчина ударил табуретом знакомого и отправил его в реанимацию

В Калининграде полицейские задержали местного жителя, который в ходе конфликта покалечил знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД России.

Согласно материалам дела, в медучреждение поступил 27-летний мужчина с диагнозом травматический пневмоторакс. Расследуя обстоятельства, при которых пострадавший получил травму, правоохранители выяснили, что между госпитализированным гражданином и его знакомым случился конфликт в ходе совместного распития спиртного.

«Подозреваемый нанес оппоненту несколько ударов табуретом в область груди и головы», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В отношении агрессора возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» УК РФ, фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

