Россиянка избила знакомого молотком по голове, и тот впал в кому

В Башкирии женщина избила знакомого молотком по голове, и тот впал в кому

В Башкирии 38-летнюю женщину арестовали за избиение знакомого молотком по голове. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 3 ноября, когда местная жительница распивала спиртное с двумя знакомыми. Предварительно, женщина поссорилась с одним из собутыльников. Во время конфликта она напала на него и нанесла мужчине удары молотком по голове.

Пострадавшего экстренно доставили в медицинское учреждение. Сейчас он остается в больнице в состоянии комы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ. Суд избрал в отношении фигурантки меру пресечения в виде заключения под стражу. Женщина будет находиться под арестом до 12 января 2026 года. Прокуратура поставила расследование дела на контроль.

