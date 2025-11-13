На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянка избила знакомого молотком по голове, и тот впал в кому

В Башкирии женщина избила знакомого молотком по голове, и тот впал в кому
true
true
true

В Башкирии 38-летнюю женщину арестовали за избиение знакомого молотком по голове. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 3 ноября, когда местная жительница распивала спиртное с двумя знакомыми. Предварительно, женщина поссорилась с одним из собутыльников. Во время конфликта она напала на него и нанесла мужчине удары молотком по голове.

Пострадавшего экстренно доставили в медицинское учреждение. Сейчас он остается в больнице в состоянии комы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ. Суд избрал в отношении фигурантки меру пресечения в виде заключения под стражу. Женщина будет находиться под арестом до 12 января 2026 года. Прокуратура поставила расследование дела на контроль.

Ранее девушки-подростки зверски избили сироту в Биробиджане и попали на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами