Врач рассказала, почему важно получать витамин C

Людям важно регулярно получать витамин C с пищей или в виде добавок, поскольку человеческий организм не может синтезировать его эндогенно. Об этом RuNews24.ru рассказала врач Екатерина Дмитренко.

По ее словам, этот элемент помогает укрепить барьерные функции, способствует выработке коллагена и помогает препятствовать проникновению патогенов. Витамин C также улучшает работу иммунных клеток и выполняет роль антиоксиданта.

«Кроме того, витамин C участвует в регенерации тканей и заживлении ран, что особенно важно при повреждении слизистых. Наиболее подвержены риску дефицита витамина C курильщики из‑за повышенного окислительного стресса и повышенной потребности, люди с ограниченным доступом к свежим овощам и фруктам, пожилые люди с возможными проблемами всасывания и пациенты с хроническими заболеваниями или ослабленным иммунитетом», — пояснила Дмитренко.

К лучшим источникам витамина врач отнесла цитрусовые, киви, клубнику, шиповник, болгарский перец, брокколи, брюссельскую капусту и свежую зелень.

Врач-терапевт Людмила Лапа до этого говорила, что зимой многие россияне на фоне отсутствия солнца сталкиваются с дефицитом витамина D. По ее словам, он нужен для нормальной работы иммунной системы. Кроме того, в холодное время года может не хватать витамина C, который отвечает за иммунитет и хорошее состояние стенок сосудов.

