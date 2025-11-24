На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появилась версия исчезновения россиянки с сыном в Турции

SHOT: москвичку, пропавшую в Турции с сыном, могли обмануть мошенники
Telegram-канал «SHOT»

Жительницу Москвы, которая пропала в Турции с 10-летним сыном, могли обмануть мошенники. Женщина готовилась к отъезду около месяца, пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Дарья Лучкина купила билеты в Стамбул себе и сыну еще в середине сентября и никому об этом не сказала, включая ребенка. Это удалось выяснить полицейским. Загранпаспорт ему она оформила совсем недавно. Характерно, что девушка оставила дома практически все вещи (взяла только маленький рюкзачок сына), но забрала абсолютно все документы, как-либо удостоверяющие личность, свои и сына. Из-за этого родственники сейчас не могут обратиться за помощью в консульство», — говорится в посте.

Из него также следует, что якобы незадолго до поездки женщина лишь изредка приезжала к родителям, а остальное время проводила с сыном и работала. С отцом ребенка Дарья развелась, когда мальчику было два месяца, пишет канал. По его данным, папа общался с сыном лишь по телефону.

Близкие пропавшей предполагают, что она могла попасть под влияние аферистов, которые якобы и позвали ее в Стамбул. В посте говорится, что в аэропорту турецкого города семью якобы встретил неизвестный человек на автомобиле.

Ранее жительница Петербурга приехала в Турцию и исчезла после знакомства с постояльцем отеля.

