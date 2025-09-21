«Делала масочки». Пропавшую в Таиланде россиянку нашли живой

Пропавшая в Таиланде россиянка Эрика Владыко нашлась в «тусовочном хостеле» в Бангкоке. Сотрудники российского посольства уже подтвердили ее личность. Больше недели назад женщина бросила в номере отеля свою четырехлетнюю дочь и уехала на такси в район, где кипит ночная жизнь, работают клубы и бары. Больше россиянку никто не видел, а ее ребенка передали в детский дом. Сейчас Владыко не может объяснить, что с ней происходило все это время.

Россиянка Эрика Владыко, которая больше недели назад оставила в отеле в Бангкоке 4-летнюю дочь и пропала, найдена живой, сообщили РИА Новости волонтеры, которые занимались ее поисками.

«Была в отеле, отель позвонил в консульство, консульство отправило человека, он сейчас с ней», — сообщили участники поисков.

В тот же отель сейчас едут родители и близкие друзья девушки.

Как пишет SHOT, туристка «делала масочки», когда ее обнаружили в «тусовочном хостеле» в Бангкоке. Она не могла объяснить, что с ней происходило.

В российском диппредставительстве заявили ТАСС, что готовы оказать Владыко необходимую помощь.

«В посольство на телефон дежурного дипломата поступила информация из хостела, работники которого рассказали, что гражданка России некая Эрика просит о помощи . Мы направили сотрудника консульского отдела на встречу, чтобы он ее идентифицировал. Уже пришло подтверждение, что найденный человек — это Эрика Владыко», — сказал руководитель консульского отдела российского посольства Илья Ильин.

По его словам, сейчас дипломаты выясняют обстоятельства пребывания россиянки в Бангкоке в последние четыре-пять дней. Кроме того, сотрудники посольства уже помогли Владыко связаться с ее дочерью.

Оставила дочь и уехала

34-летняя россиянка Эрика Владыко пропала в ночь на 13 сентября в Таиланде. Она вызвала такси к хостелу, в котором в этот момент также находилась ее четырехлетняя дочь, но уехала одна, не взяв ребенка. Утром сотрудники хостела обнаружили девочку и вызвали полицию.

Дочь Владыко отвезли в детский дом, где ее навещала подруга матери. По ее словам, пропавшая «странно вела себя» перед исчезновением. Якобы она ни с кем не общалась и не объяснила, зачем полетела в Бангкок.

Другая знакомая Владыко, Татьяна, рассказала РЕН ТВ, что девочка в порядке.

«Ребенок находится в детском доме. Ребенок знает три языка: русский, тайский и английский — хоть она и маленькая. Сказали, что чувствует она себя хорошо», — сказала Татьяна.

Позже в Таиланд прилетели родители Эрики, чтобы забрать внучку.

По информации Telegram-канала Mash, незадолго до исчезновения россиянка искала няню для своей дочери в Бангкоке, на Пхукете и на Бали.

В последний раз Эрика появлялась в соцсетях 15 сентября. В дальнейшем ее телефон был вне зоны доступа.

В ходе поисков выяснилось, что в ночь исчезновения Владыко уехала в район Сукхумвит, где находятся бары и ночные клубы. Он имеет сомнительную репутацию, там повышенный уровень преступности: процветают торговля наркотиками и проституция, нередки случаи краж вещей и документов.

Полиция Таиланда начала поиски россиянки только спустя шесть дней после ее пропажи.

В субботу, 20 сентября, Telegram-канал Amur Mash сообщил, что Эрика была с европейцем в гостинице в ночь на 16 сентября. Пару «засекли» камеры видеонаблюдения. Утром она покинула здание, не оплатив номер. Полиция пытается установить личность мужчины.

Эрика Владыко родилась в Приморском крае в 1991 году. Несколько лет назад она приобрела дом на тайском острове Самуи, который сдавала в аренду.