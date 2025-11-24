На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт рассказала, почему при принятии решений возникают сложности

Эксперт Лебедева: принимать решения стало сложно из-за свободы выбора
true
true
true
close
Shutterstock

Многие решения человек вынужден принимать, основываясь лишь на собственных знаниях и опыте, которых может оказаться недостаточно. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала профессор бизнес-практики Московской международной высшей школы бизнеса, эксперт по развитию лидеров Наталья Лебедева.

«Сложно принимать решения, потому что у нас появилась свобода выбора. Есть решения, которые связаны с угрозой жизни, и там все немного просто. Это бессознательная наша реакция. Это фактически те ситуации жизненные, где организм умеет справляться и мобилизовать себя», – объяснила специалист.

Однако, если затруднительная ситуация не связана с вопросом жизни, человеку приходится самостоятельно думать и анализировать.

Эксперт объяснила, что знания и опыт, на основе которых и делаются какие-либо выводы, приходят в течение всей жизни. Поэтому те, кто не сталкивался с подобными ситуациями в прошлом, испытывают трудности при принятии решений. По словам Лебедевой, человек может приобрести «багаж знаний», который облегчит эту задачу, благодаря участию в новых проектах.

Практикующий психолог, HR-директор консалтинговой компании ООО «Вместе.ПРО» Дмитрий Чернышов до этого рассказал, что фундаментом успешной карьеры является правильный выбор профессии, который во многом зависит от особенностей конкретного человека. По его словам, важно, чтобы деятельность соответствовала психотипу – тогда специалист сможет раскрыть себя, двигаясь по правильной профессиональной траектории,

Ранее россиянам рассказали, как справиться с предновогодним стрессом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами