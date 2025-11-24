Эксперт рассказала, почему при принятии решений возникают сложности

Многие решения человек вынужден принимать, основываясь лишь на собственных знаниях и опыте, которых может оказаться недостаточно. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала профессор бизнес-практики Московской международной высшей школы бизнеса, эксперт по развитию лидеров Наталья Лебедева.

«Сложно принимать решения, потому что у нас появилась свобода выбора. Есть решения, которые связаны с угрозой жизни, и там все немного просто. Это бессознательная наша реакция. Это фактически те ситуации жизненные, где организм умеет справляться и мобилизовать себя», – объяснила специалист.

Однако, если затруднительная ситуация не связана с вопросом жизни, человеку приходится самостоятельно думать и анализировать.

Эксперт объяснила, что знания и опыт, на основе которых и делаются какие-либо выводы, приходят в течение всей жизни. Поэтому те, кто не сталкивался с подобными ситуациями в прошлом, испытывают трудности при принятии решений. По словам Лебедевой, человек может приобрести «багаж знаний», который облегчит эту задачу, благодаря участию в новых проектах.

Практикующий психолог, HR-директор консалтинговой компании ООО «Вместе.ПРО» Дмитрий Чернышов до этого рассказал, что фундаментом успешной карьеры является правильный выбор профессии, который во многом зависит от особенностей конкретного человека. По его словам, важно, чтобы деятельность соответствовала психотипу – тогда специалист сможет раскрыть себя, двигаясь по правильной профессиональной траектории,

