Россиянам рассказали, как выбрать успешную профессию в зависимости от психотипа

Фундамент успешной карьеры – это правильный выбор профессии, который во многом зависит от особенностей конкретного человека. Важно, чтобы деятельность соответствовала психотипу – тогда специалист сможет раскрыть себя, двигаясь по правильной профессиональной траектории, рассказал практикующий психолог, HR-директор консалтинговой компании ООО «Вместе.ПРО» Дмитрий Чернышов. В беседе с 360.ru он выделили пять типов личности и привел примеры подходящих им профессий.

Первым психолог выделил истероидный тип, который также называют «артист сцены». Таким людям, по его словам, свойственны артистизм, харизма и высокая коммуникабельность. Наиболее подходящими являются публичные профессии – например, PR-менеджер, специалист по рекламе или ведущий мероприятий, медийная сфера. Такие люди могут стать успешными актерами, политиками, считает Чернышов.

Второй тип – это эпилептоид или «системный администратор», который сосредоточен на порядке, очень педантичен и ответственен.

«Карьера может начаться с должности внутреннего контролера, бухгалтера, логиста или системного администратора, — считает психолог. — Он быстро зарекомендует себя как незаменимый сотрудник. Трек развития может дойти до руководящих позиций: начальник отдела, директор по операционной деятельности».

К третьему типу специалист отнес паранойяльный или «стратег-реформатор», отметив, что такие люди ориентированы на глобальные преобразования и масштабные цели. Успеха они добиваются на позициях менеджера проектов, руководителя стартапа, гендиректора и так далее.

Четвертый тип – это «душевный целитель», обладающий высокоразвитой эмпатией, и ощущающий в себе потребность заботиться о других. Люди с таким психотипом могут добиться больших успехов в медицине, включая психотерапию, социальной сфере, благотворительности.

И пятый тип – «шизоидный» или «гений абстракций». По словам Чернышова, такие люди заточены на интеллектуальную свободу, мир идей, любят работать с теориями, обладают нестандартным мышлением, решают сложные задачи с творческим подходом. Наиболее предпочтительны для них профессии инженера-проектировщика, аналитика, архитектора сложных систем, ученого и так далее.

До этого эксперт развития эмоционального интеллекта взрослых, бизнес-тренер, психолог Екатерина Дмитриева рассказала «Газете.Ru», что человеческая личность слишком сложна, чтобы укладываться в четыре, восемь или даже шестнадцать «типов». Дело в том, что мы беспрерывно меняемся в зависимости от ситуации, возраста, среды и жизненного опыта. И по сути, типологии — это своего рода упрощения, попытка выделить повторяющиеся черты и дать человеку ориентир, будто он застыл в какой-то момент и не меняется. Человеческая природа многогранна, и одна из лучших стратегий не загонять себя в рамки, а учиться понимать себя и близких гибко и широко, подчеркнула она.

