Россиянам рассказали, как справиться с предновогодним стрессом

Психолог Шпагина: снизить стресс перед новым годом поможет специальное упражнение
YURII MASLAK/Shutterstock/FOTODOM

Ноябрьское чувство опустошенности и разочарования – это не просто сезонная хандра, а сложный психологический феномен, вызванный предпраздничным стрессом. Справиться с ним поможет упражнение с блокнотом, рассказала «Газете.Ru» психолог, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

«Короткий световой день и приближение конца года запускают в нас механизм подведения предварительных итогов. И здесь мы сталкиваемся с классическим когнитивным искажением: наш мозг склонен сравнивать свои «закулисные» будни с «парадной» версией жизни других людей, которую мы видим в социальных сетях. На фоне этого и активируется «синдром самозванца» – устойчивое чувство, что твои успехи случайны, ты не заслуживаешь своего положения и вот-вот тебя разоблачат», – объяснила психолог.

По ее словам, вопреки распространенному мнению, ноябрь – это не время «доживания» до нового года, а идеальная возможность для мягкой перезагрузки.

«Вместо того чтобы пытаться совершить рывок за оставшиеся недели и усугубить стресс, я рекомендую сместить акцент на достижимые микро-цели. Поставьте перед собой задачи, которые можно выполнить за день или неделю. А чтобы подвести итоги года без самобичевания, предлагаю практическое упражнение. Возьмите блокнот и разделите лист на три колонки. В первую выпишите все значимые, с вашей точки зрения, профессиональные и личные события – не только победы, но и трудности, которые вам удалось преодолеть. Во вторую колонки запишите все, за что вы можете сказать себе «спасибо»: возможно, вы поддержали коллегу, проявили терпение в семье или нашли силы для хобби. Третья колонка – «Уроки и инсайты». Что вы поняли о себе, о других, о работе? Этот метод позволяет перевести взгляд с узкой оценки «успех-провал» на целостное осмысление прожитого опыта», – посоветовала психолог.

Ранее психолог опровергла миф о необходимости богатого окружения для увеличения заработка.

