«Не шутите с ОРВИ»: врач объяснил вспышку внебольничной пневмонии среди россиян

Врач Вознесенский: внебольничная пневмония часто вытекает из обычного ОРВИ
В России фиксируют рост случаев заболеваемости внебольничной пневмонией – зарегистрировано уже 629 случаев на 100 тысяч населения. Причиной развития опасного заболевания может стать несколько факторов, но чаще всего оно является следствием недолеченного ОРВИ или попытки человека перенести простуду на ногах, рассказал 360.ru врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

При заражении человека ОРВИ его иммунитет ослабевает. Если при этом он переносит болезнь на ногах, то высок риск осложнений, в числе которых как раз внебольничная пневмония, объяснил врач.

«Поэтому совет номер один — не шутить с обычными ОРВИ, не геройствовать, не ходить на работу, на учебу, а лечиться и только после восстановления приступать к повседневной жизни», — призвал Вознесенский.

Еще один фактор развития болезни – это переохлаждение организма, поэтому важно не мерзнуть, одеваться по погоде. И третьей частой причиной является ослабление организма вследствие неправильного образа жизни. Здесь основным способом профилактики, по словам специалиста, является отказ от вредных привычек и забота о своем здоровье. Курильщики со стажем и пациенты с обструктивной болезнью легких тяжелее всего переносят пневмонию, предупредил врач.

Также он посоветовал россиянам тщательно мыть руки и обрабатывать их антисептиком, соблюдать социальную дистанцию в общественных местах, полноценно питаться, регулярно проветривать дом и поддерживать в нем чистоту.

Напомним, о росте случаев внебольничной пневмонии сообщил внештатный пульмонолог Минздрава РФ, директор Клиники пульмонологии и респираторной медицины Сеченовского университета Сергей Авдеев. По его данным на 12 ноября зарегистрировано 629 случаев на 100 тысяч населения. При этом по летальности показатели стабильны из года в год и составляют около 8 случаев на 100 тысяч населения, отметил Авдеев. Среди симптомов специалист отметил кашель и продукцию мокроты. Также могут появляться одышка, кровохарканье и боли в грудной клетке.

Ранее россиянам рассказали, что смертельно опасно делать при пневмонии.

