Пульмонолог Авдеев: в РФ выявляют 629 случаев пневмонии на 100 тысяч населения

В России растет уровень заболеваемости внебольничной пневмонией. Об этом РИА Новости рассказал главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ, директор Клиники пульмонологии и респираторной медицины Сеченовского университета Сергей Авдеев.

«Заболеваемость внебольничной пневмонией постепенно растет и сегодня составляет 629 случаев на 100 тысяч населения. Но по летальности показатели стабильны из года в год и составляют около 8 случаев на 100 тысяч населения», — отметил Авдеев.

Среди симптомов специалист отметил кашель и продукцию мокроты. Также могут появляться одышка, кровохарканье и боли в грудной клетке.

До этого врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала, что пневмония и респираторные инфекции могут начинаться аналогично — с температуры, першения в горле и слабости, однако в случае с воспалением легких вскоре могут появиться специфические симптомы. По ее словам, симптомы ОРВИ, как правило, через 3-5 дней ослабевают.

Еще один характерный признак — боль в грудной клетке при глубоком вдохе. Кашель может быть как сухим, так и влажным. Причем нередко он устойчив к стандартным противокашлевым средствам, добавила она.

