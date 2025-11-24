Экс-глава РКК «Энергия» приговорен к 8 годам колонии

Королёвский суд Московской области приговорил бывшего генерального директора ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимира Солнцева к восьми годам лишения свободы по делу о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.

Отмечается, что Солнцев будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск на сумму 839 млн рублей.

В январе 2023 года Химкинский городской суд Московской области приговорил к шести годам колонии общего режима Солнцева и к трем годам — генерального директора НПО им. С. А. Лавочкина Владимира Колмыкова, обвиняемых в злоупотреблениях. Также им запретили два года занимать руководящие должности.

По версии следствия, Солнцев под давлением убедил Колмыкова подписать изменения к лицензионному соглашению на поставку жидкостных ракетных двигателей РД-180 США. Ущерб от их действий оценивается в более 662 млн рублей. Сами обвиняемые свою вину не признали.

