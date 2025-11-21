Врач рассказал об опасности сна на боку

Daily Mail: сон на боку влияет на форму лица и приводит к морщинам

Врач из США рассказал об опасности сна на боку, пишет Daily Mail.

Врач неотложной помощи доктор Джо Уиттингтон заявил, что привычка спать на боку может влиять на форму лица и способствовать появлению вертикальных морщин.

По словам специалиста, давление и трение кожи на подушку во время сна могут приводить к асимметрии лица и образованию морщин, которые трудно корректировать косметическими процедурами.

Доктор рекомендует несколько способов минимизировать воздействие сна на кожу: спать на спине, использовать шелковые наволочки и, при невозможности спать на спине, чередовать позу для сна через ночь.

Он также поделился техникой расслабления перед сном — «техника трассировки бесконечности», которая заключается в медленном обводе глазами символа бесконечности. По словам врача, это помогает активировать вестибулярную систему и способствует расслаблению.

Медик подчеркнул, что эта методика не заменяет профессиональную помощь, однако может быть полезна для снижения ночной тревожности и улучшения качества сна.

Ранее врач назвал опасные для здоровья позы во сне.