Ноябрь в Москве перевыполнил месячную норму осадков

Синоптик Леус: в ноябре в Москве выпало на 8% больше нормы осадков

В Москве в ноябре выпало осадков на 8% больше месячной нормы, сообщили в центре погоды «Фобос». Об этом написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра Михаил Леус.

Он отметил, что минувшей ночью в столице зафиксировано 9 мм осадков, что составляет около 17% от нормы для ноября.

С начала месяца суммарно в осадкомеры метеорологов поступило 56 мм осадков, что превысило климатическую норму на 8%. Леус добавил, что дожди и поступление теплого воздуха привели к очередному сходу снежного покрова: по данным базовой метеостанции ВДНХ, снег уже растаял.

На метеостанции МГУ снежный покров сохраняется толщиной около одного сантиметра, а на севере Московской области высота снега достигает одного-трех сантиметров, однако к концу дня, по прогнозу, снег там также сойдет.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что в течение этой недели в Москве ожидается гололедица, воздух в основном будет средиземноморский.

Ранее сообщалось, что в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке резко похолодает на этой неделе.