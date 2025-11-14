Врач напомнила о роли диспансеризации в раннем выявлении рака

Регулярная диспансеризация играет важную роль в раннем выявлении онкологических заболеваний. Об этом в беседе с РИАМО напомнила врач-онколог поликлиники № 1 Пушкинской больницы Татьяна Москвичева. Специалист отметила, что в ее медучреждении состоят на учете более 1,5 тыс. женщин с диагнозом рак молочной железы, из них большинство узнали о болезни благодаря диспансеризации.

«Практически во время каждой диспансеризации пациентов с подозрением на онкологию отправляют на дополнительное обследование в рамках второго этапа диспансеризации, и многие случаи подтверждаются», — рассказала Москвичева.

Она подчеркнула, что ранняя диагностика остается ключевым моментом в успешном лечении рака — чем раньше патология выявлена, тем проще с ней бороться.

Недавно в Барнауле врачи в ходе диспансеризации выявили у 52-летнего мужчины редкий вид рака, с которым он ходил несколько лет.

Как сообщили медики, пациент пришел в поликлинику №14 на плановый осмотр. Он отметил, что на здоровье не жалуется, но все же показал беспокоящее его два года образование на языке, похожее на ожог. Мужчина рассказал, что заметил «пятно» несколько лет назад. Продолжительное время оно не беспокоило его, но незадолго до визита в медучреждение стало болеть.

Ранее врачи составили карту чекапов по возрасту.