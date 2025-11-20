Ночные перекусы оказались особенно опасны для зубов

Регулярные приемы пищи в ночное время значительно повышают риск развития кариеса. О том, с чем это связано, и способах профилактики «Газете.Ru» рассказала стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматология» Виктория Чередниченко.

«Кариес — одно из самых распространенных стоматологических заболеваний, при котором происходит разрушение твердых тканей зуба (эмали и дентина) под воздействием кислот, вырабатываемых бактериями». Основными причинами его развития являются «плохая гигиена полости рта, избыток сахара в рационе, поскольку сладкая пища и напитки создают в ротовой полости среду, благоприятную для размножения бактерий», — рассказала Чередниченко.

Как объяснила врач, в полости рта есть буферные системы, такие как слюна, которые нормализуют кислотность ротовой жидкости в течение двух часов после приема пищи. Если человек соблюдает кратность питания (завтрак, обед и ужин), буферная система успевает нормализовать кислотность в полости рта и риск возникновения кариеса снижается. Слюна помогает нейтрализовать кислоты и смывать остатки пищи с зубов.

«Ночные перекусы — привычка, которая может нанести вред вашим зубам. Это связано с тем, что ночью наш организм готовится ко сну, все процессы в организме замедляются, в том числе и уменьшается выработка слюны, снижается ее качественный и количественный состав, препятствующий размножению патогенной микрофлоры в период бодрствования», — предупредила Чередниченко.

По ее словам, снижение слюноотделения приводит к накоплению налета и повышению кислотности. Эти два фактора являются благоприятной средой для развития бактерий, продукты жизнедеятельности которых и являются причиной кариеса и воспалительных процессов в полости рта.

Для тех, кто не может отказаться от ночных перекусов, врач дала конкретные рекомендации.

Прежде всего, чистить зубы перед сном. Если перекус случился, постарайтесь прополоскать рот водой или ополаскивателем, чтобы удалить остатки пищи. Ополаскиватель для рта так же поможет уменьшить количество бактерий и нейтрализовать кислоты. Также следует выбирать полезные перекусы — продукты с низким содержанием сахара, такие как овощи или несладкие молочные продукты.

Особое внимание специалист уделила продуктам, от которых стоит отказаться в ночное время: сладостям, особенно карамели и ирискам; сухофруктам, которые имеют липкую структуру; газированным напиткам, содержащим кислоты; слишком горячим или холодным продуктам, вызывающим трещины эмали; а также твердым продуктам, которые нужно грызть.

«Регулярные визиты к стоматологу (не менее одного раза в 3–4 месяца) помогут предотвратить развитие кариеса и других проблем, связанных с ночными перекусами», — добавила специалист.

