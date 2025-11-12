На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам объяснили, чем чреваты ночные перекусы

Врач Гаврилова: ночные перекусы могут привести к диабету
Kulkova Daria/Shutterstock/FOTODOM

Плотные перекусы перед сном чреваты ожирением и диабетом. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач отделения медицины сна, член межрегиональной общественной организации «Ассоциация сомнологов» Алена Гаврилова.

«Это помогает уснуть. Некоторые люди это ощутили и этим пользуются. Потому что повышение уровня сахара в крови дает чувство сонливости. Если взглянуть на здоровье в целом, то это неполезно», — сказала Гаврилова.

Именно скачки уровня сахара, приводящие к выбросу инсулина, грозят развитием инсулинорезистентности и, как следствие, сахарного диабета, добавила она.

Нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина до этого говорила, что жесткие диеты могут быть причиной ночных пробуждений от голода.

Синдром ночной еды, по ее словам, — это не просто «плохая привычка», а состояние, при котором человек просыпается ночью с сильным чувством голода или не может заснуть без перекуса. Часто оно сопровождается тревожностью, нарушением сна и усталостью днем.

Ранее врач рассказала, как поменять рацион для улучшения здоровья.

