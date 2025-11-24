На Ленинградском направлении возобновили движение поездов

На Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги возобновили движение поездов. Они следуют с увеличенным интервалом, об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги в Telegram-канале.

«Железнодорожники восстановили движение поездов на участке Лобня - Бекскудниково Савёловского направления МЖД по обоим путям. В настоящий момент поезда МЦД-1 и дальних маршрутов Савёловского направления следуют с увеличенным интервалом», — говорится в сообщении.

Как уточняется, на данный момент работы по ликвидации последствий ледяного дождя продолжаются. Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.

До этого десять пассажирских поездов задержали из-за возгорания цистерн в Свердловской области. Кроме того, инцидент привел к изменению маршрутов движения нескольких составов на перегоне Шамары — Кордон. Поезда временно ездили через станции Чусовская, Нижний Тагил, через которые выходили на основной маршрут к станциям Екатеринбург и Пермь.

Ранее в Ленобласти из-за схода вагонов грузового поезда отменили семь электричек.