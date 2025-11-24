На дне Невы обнаружили вещь немецкого солдата

Каску немецкого солдата времен Великой Отечественной войны обнаружили в акватории Невы у Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Немецкую каску обнаружили водолазы в Неве в ходе обследования дна Кронверкского пролива. Специалисты определили, что это штальхельм М40. Предмет находился в состоянии сильной коррозии, поэтому после подъема на сушу буквально развалился в руках.

По словам росгвардейца-водолаза, эта местность уже многократно осматривалась, и ранее каска обнаружена не была. В связи с этим он пришел к выводу, что ее принесло сильным течением с места, где велись боя во времена Великой Отечественной войны.

До этого в Крыму во время строительных работ обнаружили предметы, похожие на боеприпасы. Прибывшие на место пиротехники установили, что находки являются артиллерийским снарядом и ручной гранатой времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы были извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне с соблюдением всех мер безопасности. К пиротехническим работам привлекались шесть сотрудников МЧС России и две единицы спецтехники.

Ранее в Москве у военного госпиталя нашли гранату иностранного образца.