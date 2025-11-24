На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Запорожской области осудили на 16 лет мужчину за передачу данных СБУ

Жителя Энергодара приговорили к 16 годам за шпионаж в пользу Украины
Прокуратура Республики Крым

Суд вынес приговор жителю Запорожской области, который передавал СБУ информацию о дислокации подразделения Росгвардии в Энергодаре. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.

Суд установил, что в марте 2022 года 39-летний мужчина из Каменско-Днепровского района вступил в контакт с представителем СБУ через мессенджер. В декабре 2023 года он собрал сведения о расположении личного состава и военной техники Росгвардии в Энергодаре и передал их иностранной разведке. После этого мужчину задержали.

Запорожский областной суд, учитывая позицию государственного обвинителя, приговорил подсудимого к 16 годам заключения в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год. Гособвинение поддержала прокуратура Крыма.

До этого Запорожский областной суд приговорил к 11-ти годам заключения 57-летнюю жительницу Энергодара. Ее признали виновной в шпионаже. Следствием установлено, что фигурантка с мая по июнь 2022 года переписывалась с лицом, «действующим в интересах главного управления разведки Украины (ГУР)». Получив задание, женщина передала украинскому куратору информацию о размещении средств ПВО РФ в Энергодаре.

Ранее чемпионке Украины вынесли приговор по делу о покушении на российского офицера.

