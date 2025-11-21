На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Чемпионке Украины вынесли приговор по делу о покушении на российского офицера

Суд приговорил чемпионку Украины Лемещенко к 19 годам лишения свободы
true
true
true
close
Руслан Кривобок/РИА Новости

Второй западный окружной военный суд приговорил чемпионку Украины по пауэрлифтингу Юлию Лемещенко к 19 годам лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры Москвы.

Кроме того, Лемещенко должна выплатить штраф в размере 1 млн рублей. Отмечается, что приговор в законную силу пока не вступил.

До этого стало известно, что прокурор просил для обвиняемой 23 года лишения свободы.

Лемещенко является одной из четырех агентов украинских спецслужб, о задержании которых в феврале сообщала ФСБ. По данным ведомства, они готовили теракты против высокопоставленных офицеров Министерства обороны РФ и объектов топливно-энергетического комплекса. ФСБ утверждала, что подозреваемые прошли специальное обучение на Украине, освоив навыки обращения с огнестрельным оружием, минно-взрывное дело, а также управление беспилотными летательными аппаратами.

Следствие утверждает, что Лемещенко, являясь гражданкой России, с 2014 года проживала на территории Украины. После начала специальной военной операции она присоединилась к «Легиону «Свобода России» (организация запрещена в России).

По версии обвинения, она вернулась в Россию и организовала диверсию, осуществив подрыв опор линий электропередач в Санкт-Петербурге, после чего прибыла в Воронеж для подготовки покушения на высокопоставленного военного. Прокурор заявил, что Лемещенко собрала взрывное устройство, но была задержана до совершения преступления.

Ей были предъявлены обвинения по восьми статьям Уголовного кодекса РФ, включая государственную измену, диверсию и приготовление к совершению террористического акта.

Ранее жителю Сахалинской области вынесли приговор за попытку госизмены.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами