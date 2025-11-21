Чемпионке Украины вынесли приговор по делу о покушении на российского офицера

Второй западный окружной военный суд приговорил чемпионку Украины по пауэрлифтингу Юлию Лемещенко к 19 годам лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры Москвы.

Кроме того, Лемещенко должна выплатить штраф в размере 1 млн рублей. Отмечается, что приговор в законную силу пока не вступил.

До этого стало известно, что прокурор просил для обвиняемой 23 года лишения свободы.

Лемещенко является одной из четырех агентов украинских спецслужб, о задержании которых в феврале сообщала ФСБ. По данным ведомства, они готовили теракты против высокопоставленных офицеров Министерства обороны РФ и объектов топливно-энергетического комплекса. ФСБ утверждала, что подозреваемые прошли специальное обучение на Украине, освоив навыки обращения с огнестрельным оружием, минно-взрывное дело, а также управление беспилотными летательными аппаратами.

Следствие утверждает, что Лемещенко, являясь гражданкой России, с 2014 года проживала на территории Украины. После начала специальной военной операции она присоединилась к «Легиону «Свобода России» (организация запрещена в России).

По версии обвинения, она вернулась в Россию и организовала диверсию, осуществив подрыв опор линий электропередач в Санкт-Петербурге, после чего прибыла в Воронеж для подготовки покушения на высокопоставленного военного. Прокурор заявил, что Лемещенко собрала взрывное устройство, но была задержана до совершения преступления.

Ей были предъявлены обвинения по восьми статьям Уголовного кодекса РФ, включая государственную измену, диверсию и приготовление к совершению террористического акта.

