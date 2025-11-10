Врач назвала главные симптомы приближающихся инфаркта и инсульта

Инфаркт и инсульт опасны тем, что поражают человека внезапно – всего несколько минут хватает, чтобы наступило тяжелое состояние, которое серьезно угрожает жизни. При этом можно выделить определённые симптомы, которые являются главными предвестниками приближающегося приступа, рассказала RT врач-кардиолог медицинской компании СберЗдоровье Екатерина Паукова.

Врач объяснила, что при инфаркте поражается сердце, поэтому основной симптом – это жгучая давящая боль за грудиной или в левой половине грудной клетки. Эта боль может распространяться на левую руку, нижнюю челюсть, шею, лопатку, не проходит при попытке сменить положение и длится более 20 минут. При этом у пострадавшего могут также наблюдаться одышка, холодный пот, он чувствует слабость.

«Реже возникает боль в верхней половине живота, тошнота, рвота или только одышка или боль исключительно в левой верхней конечности», — добавила врач.

Если речь идёт об инсульте, то его предвестниками являются неврологические симптомы. В частности, может наблюдаться резкая асимметрия лица – например, у пациента опускается уголок рта, он не может нормально улыбнуться, его речь нарушается. При этом у него кружится голова, он теряет равновесие, зрение внезапно ухудшается или пропадает, немеют конечности, он чувствует сонливость, дезориентацию и может потерять сознание.

При таких тревожных признаках нужно срочно вызвать скорую помощь, подчеркнула Паукова. Она предупредила, что часто самому пострадавшему сложно осознать происходящее, поэтому важно, чтобы окружающие люди вовремя сориентировались – от этого может зависеть жизнь человека.

В ожидании врачей кардиолог посоветовала принять меры. Так, при инсульте пострадавшего нужно положить, слегка приподняв его голову и плечи, а при инфаркте оставить его в полусидящем положении с приподнятыми ногами. Тесную одежду следует расстегнуть, еду и напитки самостоятельно давать ни в коем случае нельзя.

Для профилактики приступов врач посоветовала регулярно заниматься спортом, правильно питаться, отказаться от курения и алкоголя, регулярно делать ЭКГ или УЗИ сердца.

«Важно регулярно посещать лечащего врача при наличии хронических заболеваний и соблюдать его рекомендации», — заключила кардиолог.

Напомним, инфаркт миокарда и ишемический инсульт редко бывают внезапными – заболеваниям предшествует длительный период «накапливания риска» — об этом «Газете.Ru» рассказала врач-кардиолог, младший научный сотрудник «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава РФ, автор портала «Если у вас есть сердце» Елизавета Рогожкина. К числу контролируемых факторов риска инфаркта и инсульта врач отнесла хронический стресс и недостаток сна, а также избыток насыщенных и трансжиров в питании, которые повышают уровень «плохих» липопротеинов низкой плотности и ускоряют развитие атеросклероза.

