Несколько пригородных поездов задержали на Ленинградском направлении

На Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги задержали несколько пригородных поездов в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД в Telegram-канале.

В компании уточнили, что коррективы были внесены в график движения поездов, следующих в сторону Москвы, и МЦД-3 в сторону Ипподрома. Причиной названо обледенение контактной сети на пути следования составов. Отклонение от графика составляет около часа, сообщили в ОЖД. Пассажиров предупредили о возможных задержках на обратном направлении. На данный момент специалисты работают над тем, чтобы вернуть поезда в график движения.

Отмечается, что в связи с непогодой Октябрьская железная дорога переведена на усиленный режим работы.

До этого десять пассажирских поездов задержали из-за возгорания цистерн в Свердловской области. Кроме того, инцидент привел к изменению маршрутов движения нескольких составов на перегоне Шамары — Кордон. Поезда временно ездили через станции Чусовская, Нижний Тагил, через которые выходили на основной маршрут к станциям Екатеринбург и Пермь.

Ранее в Ленобласти из-за схода вагонов грузового поезда отменили семь электричек.