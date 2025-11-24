На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Несколько пригородных поездов задержали на Ленинградском направлении

ОЖД: поезда на Ленинградском направлении задержали из-за обледенения сети
close
Александр Кряжев/РИА Новости

На Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги задержали несколько пригородных поездов в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД в Telegram-канале.

В компании уточнили, что коррективы были внесены в график движения поездов, следующих в сторону Москвы, и МЦД-3 в сторону Ипподрома. Причиной названо обледенение контактной сети на пути следования составов. Отклонение от графика составляет около часа, сообщили в ОЖД. Пассажиров предупредили о возможных задержках на обратном направлении. На данный момент специалисты работают над тем, чтобы вернуть поезда в график движения.

Отмечается, что в связи с непогодой Октябрьская железная дорога переведена на усиленный режим работы.

До этого десять пассажирских поездов задержали из-за возгорания цистерн в Свердловской области. Кроме того, инцидент привел к изменению маршрутов движения нескольких составов на перегоне Шамары — Кордон. Поезда временно ездили через станции Чусовская, Нижний Тагил, через которые выходили на основной маршрут к станциям Екатеринбург и Пермь.

Ранее в Ленобласти из-за схода вагонов грузового поезда отменили семь электричек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами