Житель Красноярска сломал лапу доберману и выбросил его в подъезд

Красноярцы требуют наказания для соседа, который издевается над питомцем. Об этом сообщает Kras Mash.

Свидетелями жестокого обращения с животным стали жители ЖК «Универс». Сначала они стали слышать вой собаки из квартиры мужчины, а затем изучили записи с камер видеонаблюдения и убедились в том, что их сосед применяет силу к молодому доберману.

В итоге животное со сломанной лапой оказалось в подъезде. Тогда жильцы решили серьезно поговорить с его хозяином. Мужчина дал понять, что не собирается останавливаться и может даже сбросить пса из окна. Так он, по его мнению, воспитывает животное.

Соседи живодера пытались забрать добермана и возили его к ветеринару за свой счет, но мужчина потребовал вернуть питомца.

До этого мигранта задержали в Москве за избиение бездомной собаки. Прохожие обратились к патрулю с информацией о том, что неизвестный мужчина избивает пса на Родниковой улице. Полицейские обнаружили на месте травмированное животное и 37-летнего агрессора. По предварительной информации, мужчина нанес животному несколько ударов по телу тупым предметом. Собаке оказали специализированную помощь.

Ранее хозяйку растолстевшего пса из Финляндии обвинили в жестоком обращении с питомцем.