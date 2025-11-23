На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван фактор, который повышает риск «подхватить» простуду в 4,2 раза

Сокращение времени сна до шести часов в сутки повышает повышает риск острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в 4,2 раза. К такому выводу пришла команда исследователей из Университета Калифорнии. Результаты исследования опубликованы в журнале Brain, Behavior and Immunity (BBI).

В проекте участвовали 164 добровольца, за состоянием которых специалисты наблюдали два месяца. Участники регулярно проходили медосмотры и предоставляли подробные отчеты о своем образе жизни: уровне стресса, употреблении алкоголя, курении. Особый акцент был сделан на параметрах сна — фиксировалась его продолжительность, стабильность и субъективное качество.

Анализ собранных данных показал, что именно индекс продолжительности сна стал ключевым предиктором риска заражения простудными вирусами. У добровольцев, спавших около шести часов в сутки, вероятность заболеть оказалась в 4,2 раза выше, чем у тех, кто отдыхал не менее семи часов. Сокращение ночного сна до пяти часов увеличивало риск уже в 4,5 раза.

Возраст, социально-экономические условия и распространенные вредные привычки почти не влияли на восприимчивость к инфекции.

Ученые также провели дополнительные эксперименты на мышах с нарушенными суточными биоритмами. Несмотря на нормальный объем ночного отдыха, из-за смещения графика сна иммунная система грызунов ослабла — они становились менее активными и чаще болели. По словам исследователей, для здоровья иммунной системы важна не только продолжительность сна, но и его архитектура — стабильность биоритмов и правильное распределение фаз.

Ранее россиянам рассказали, как правильно закаляться без вреда для здоровья.

