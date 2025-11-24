На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юрист рассказал, за какие гирлянды жильцов могут наказать

Юрист Русяев: жильцу дома грозит штраф, если новогодний декор нарушает правила
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Формального запрета на гирлянды и другие праздничные украшения нет, однако в некоторых ситуациях они могут стать поводом для штрафов. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев.

Именно это нередко вызывает споры между жильцами, управляющими компаниями и инспекторами, сообщил он. Юрист отметил, что чаще всего претензии связаны с украшениями, размещенными в подъездах.

Лестничные клетки, коридоры и площадки считаются путями эвакуации, и нормы пожарного режима требуют, чтобы они оставались свободными от любых предметов, которые могут затруднить движение или усилить распространение огня. По его словам, если инспектор решит, что декор нарушает требования, жильцу могут назначить штраф за несоблюдение пожарных правил.

Он также указал, что внешние поверхности дома, включая фасад и рамные элементы, относятся к общему имуществу собственников. Поэтому размещение на них личных украшений без согласия остальных фактически выходит за рамки допустимого. Управляющие компании вправе потребовать снять декор, особенно если проводка проходит по стене или подключение выглядит небезопасным. В случае проверки пожарных служб такие нарушения тоже могут привести к штрафу.

Русяев добавил, что небольшие декоративные элементы на входных дверях обычно не вызывают вопросов. Однако крупные композиции, свисающие ленты или материалы, легко воспламеняющиеся, могут быть признаны препятствием или источником риска. В подобных ситуациях управляющая организация имеет право вмешаться и потребовать убрать оформление.

Ранее в России предложили ввести лимит на рекламные рассылки перед Новым годом.

