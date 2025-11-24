Москвичка и ее маленький сын таинственно исчезли в Турции

Москвичка вместе с 10-летним сыном исчезли при загадочных обстоятельствах после вылета в Турцию. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Родственники не могут найти их уже более месяца. По данным SHOT, 32-летняя Дарья Лучкина днем 17 октября рассказала семье, что направляется на корпоратив и берет с собой сына, объяснив это тем, что мероприятие якобы будет семейным. После этого она и ребенок перестали выходить на связь. Позже близкие выяснили, что никакого корпоратива не планировалось: женщина вместе с мальчиком выехала в аэропорт Шереметьево и улетела в Стамбул, никого не предупредив и не взяв с собой вещи.

В квартире родственники нашли телефоны пропавших и новый планшет мальчика. По словам волонтеров, в Турции семью мог встретить неизвестный мужчина на автомобиле.

Близкие отметили, что в последние месяцы женщина стала замкнутой и малообщительной. С отцом ребенка Дарья не состояла в браке и почти не поддерживала контакт. Она увлекалась турецкими сериалами, хотя ранее в Турции никогда не бывала. В ее соцсетях указано, что последний раз она заходила месяц назад. Родственники подали заявление в полицию о ее пропаже.

