Юрист рассказал, когда могут оштрафовать за выбрасывание лекарств в мусорку

В России отличаются порядки утилизации просроченных лекарств для граждан и для организаций. Об этом в беседе с RT рассказал член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов.

Он пояснил, что для обычных потребителей прямого запрета на выброс медикаментов в контейнеры для бытовых отходов нет и административные меры за это не предусмотрены. При этом такие действия официально считаются нежелательными, поскольку активные вещества могут сохранять свои свойства и создавать экологические и санитарные риски.

По словам эксперта, перед утилизацией препараты рекомендуется обезвреживать: измельчать, смешивать с непищевыми отходами, герметично запечатывать или сдавать в специализированные пункты приема, которые доступны в некоторых регионах.

При этом для юридических лиц требования значительно жестче. Султанов отметил, что медицинские и фармацевтические организации обязаны изымать просроченные препараты из оборота и передавать их на уничтожение лицензированным предприятиям. Выбрасывать такие отходы вместе с ТКО им запрещено. Нарушения в этой сфере, уточнил он, подпадают под статью 8.2 КоАП РФ и могут обернуться крупными штрафами и проблемами с лицензированием.

