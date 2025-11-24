На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд отменил арест генералу Росгвардии по делу об ущербе в 350 млн рублей

Генералу Росгвардии Варенцову отменили арест по делу об ущербе в 350 млн рублей
true
true
true
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Московский гарнизонный военный суд смягчил меру пресечения для бывшего главы департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии генерал-майора Михаила Варенцова с домашнего ареста на запрет определенных действий. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Такое решение принято из-за проблем со здоровьем подсудимого.

«Суд изменил меру пресечения Варенцову с домашнего ареста на запрет определенных действий. Это необходимо для того, чтобы генерал мог беспрепятственно покидать пределы своей квартиры для получения необходимого лечения», — пояснил источник агентства.

При этом бывший начальник ФГКУ «Главный центр информационных технологий Росгвардии» полковник Николай Чепкасов остался под домашним арестом. Мера пресечения для обоих обвиняемых продлена до 31 января.

Следствие утверждает, что в период с 2019 по 2020 год Росгвардия заключила несколько контрактов на крупные суммы с Научно-исследовательским институтом «Восход» на разработку специализированного программного обеспечения для обработки информации. Варенцов и Чепкасов были ответственны за контроль исполнения этих контрактов.

В период с 2021 по 2023 год обвиняемые, злоупотребив своим служебным положением, организовали приемку и оплату программного обеспечения, которое не соответствовало требованиям государственных контрактов. В результате условия контрактов не были выполнены, что нанесло государству ущерб на сумму более 350 млн рублей.

Оба фигуранта обвиняются в превышении должностных полномочий, что повлекло за собой значительный материальный ущерб. Для обеспечения исполнения приговора в части штрафов, гражданского иска и имущественных взысканий, по запросу следователя, суд наложил арест на имущество обвиняемых.

Ранее на имущество генерала МВД Панова на сумму более 240 млн рублей был наложен арест.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами