Суд отменил арест генералу Росгвардии по делу об ущербе в 350 млн рублей

Генералу Росгвардии Варенцову отменили арест по делу об ущербе в 350 млн рублей

Московский гарнизонный военный суд смягчил меру пресечения для бывшего главы департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии генерал-майора Михаила Варенцова с домашнего ареста на запрет определенных действий. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Такое решение принято из-за проблем со здоровьем подсудимого.

«Суд изменил меру пресечения Варенцову с домашнего ареста на запрет определенных действий. Это необходимо для того, чтобы генерал мог беспрепятственно покидать пределы своей квартиры для получения необходимого лечения», — пояснил источник агентства.

При этом бывший начальник ФГКУ «Главный центр информационных технологий Росгвардии» полковник Николай Чепкасов остался под домашним арестом. Мера пресечения для обоих обвиняемых продлена до 31 января.

Следствие утверждает, что в период с 2019 по 2020 год Росгвардия заключила несколько контрактов на крупные суммы с Научно-исследовательским институтом «Восход» на разработку специализированного программного обеспечения для обработки информации. Варенцов и Чепкасов были ответственны за контроль исполнения этих контрактов.

В период с 2021 по 2023 год обвиняемые, злоупотребив своим служебным положением, организовали приемку и оплату программного обеспечения, которое не соответствовало требованиям государственных контрактов. В результате условия контрактов не были выполнены, что нанесло государству ущерб на сумму более 350 млн рублей.

Оба фигуранта обвиняются в превышении должностных полномочий, что повлекло за собой значительный материальный ущерб. Для обеспечения исполнения приговора в части штрафов, гражданского иска и имущественных взысканий, по запросу следователя, суд наложил арест на имущество обвиняемых.

Ранее на имущество генерала МВД Панова на сумму более 240 млн рублей был наложен арест.