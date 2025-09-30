На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Арест наложен на имущество генерала МВД, обвиняемого в получении взятки

На имущество генерала МВД Панова на сумму более 240 млн рублей наложен арест
Максим Блинов/РИА Новости

На имущество бывшего начальника Управления расквартирования и строительства Главного командования внутренних войск МВД России – заместителя начальника тыла генерал-лейтенанта Владимира Панова на сумму более 240 млн рублей наложен арест. Об этом сообщил СК РФ в своем Telegram-канале.

Панов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа.

Следствие установило, что в 2012 году госзаказчик «СК Ремстройторг» заключил контракт на сумму более 2,5 млрд рублей на выполнение строительных работ в Кемеровской области. Контроль за исполнением контракта возлагался на генерала.

Согласно материалам следствия, в 2012–2014 годах подозреваемый через посредника получил от представителя заказчика взятку в сумме 37 млн рублей за общее покровительство при исполнении государственного контракта, условия которого не были выполнены.

В отношении Панова судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

15 сентября Следственный комитет опубликовал кадры задержания экс-замначальника тыла внутренних войск. У него изъяли более 21 млн рублей, также у него обнаружили наличие более 40 объектов недвижимости, оформленных на него и членов его семьи.

Ранее военный суд в Москве вынес приговор генералу Галимуллину за растрату и подлог.

