На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Раскрыты самые крупные случаи атак телефонных мошенников в России

Телефонные мошенники позвонили жителю Дагестана более 26 тысяч раз за три месяца
true
true
true
close
lara-sh/Shutterstock/FOTODOM

В «Билайне» рассказали РИА Новости об одном из самых трудных случаев телефонного мошенничества. Он произошел в Дагестане, когда мужчине позвонили более 26 тысяч раз.

По словам представителей компании, их клиента из Республики Дагестан атаковали трижды с интервалом в месяц. Мошенники звонили своей жертве 30 числа в июне, июле и августе.

«В общей сложности он получил больше 26 тысяч мошеннических звонков», — рассказали в компании.

Другому абоненту оператора из Пензы 12 июня мошенники позвонили 22 850 раз. Атака продолжалась весь день с 09:00 до 23:00. А клиентка из Москвы утром 31 мая получила более 3,5 тысяч звонков за два часа.

В компании отметили, что самой распространенной мишенью преступников остаются люди старшего возраста. Чуть больше трети всех заблокированных звонков от мошенников (233 млн) пришлось на клиентов старше 65 лет.

О том, что мошенники с каждым разом все более совершенствуют свои схемы обмана, заявлял и вице-президент по кибербезопасности Сергей Лебедь. По его словам, киберпреступники наращивают техническую мощь, в том числе вооружаясь передовыми системами, которые не только подсказывают скрипты для обмана, но и в один клик могут сфабриковать необходимые поддельные документы. О методах борьбы с мошенниками, роли ИИ в атаках и киберзащите, а также об уловках и манипуляциях злоумышленников — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России появился новый вид телефонного мошенничества с домофонными ключами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами