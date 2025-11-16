Раскрыты самые крупные случаи атак телефонных мошенников в России

Телефонные мошенники позвонили жителю Дагестана более 26 тысяч раз за три месяца

В «Билайне» рассказали РИА Новости об одном из самых трудных случаев телефонного мошенничества. Он произошел в Дагестане, когда мужчине позвонили более 26 тысяч раз.

По словам представителей компании, их клиента из Республики Дагестан атаковали трижды с интервалом в месяц. Мошенники звонили своей жертве 30 числа в июне, июле и августе.

«В общей сложности он получил больше 26 тысяч мошеннических звонков», — рассказали в компании.

Другому абоненту оператора из Пензы 12 июня мошенники позвонили 22 850 раз. Атака продолжалась весь день с 09:00 до 23:00. А клиентка из Москвы утром 31 мая получила более 3,5 тысяч звонков за два часа.

В компании отметили, что самой распространенной мишенью преступников остаются люди старшего возраста. Чуть больше трети всех заблокированных звонков от мошенников (233 млн) пришлось на клиентов старше 65 лет.

О том, что мошенники с каждым разом все более совершенствуют свои схемы обмана, заявлял и вице-президент по кибербезопасности Сергей Лебедь. По его словам, киберпреступники наращивают техническую мощь, в том числе вооружаясь передовыми системами, которые не только подсказывают скрипты для обмана, но и в один клик могут сфабриковать необходимые поддельные документы. О методах борьбы с мошенниками, роли ИИ в атаках и киберзащите, а также об уловках и манипуляциях злоумышленников — в материале «Газеты.Ru».

