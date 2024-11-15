Мошенники начали обманывать россиян, выдавая себя за продавцов икры и рыбы

Мошенники начали активно использовать новую схему обмана, притворяясь в Telegram продавцами икры, рыбы и разных морепродуктов. Они просят отправить им предоплату за товар, а затем блокируют пользователей и больше не отвечают, выяснил 360.ru.

Один из таких Telegram-каналов называется «Рыбка». В нем публикуются фотографии икры, рыбы, крабового мяса, видео с восторженными отзывами покупателей. Продавец соглашается работать по предоплате, многие уже обожглись – на сайте отзывов россияне пишут, что никто не присылает им заказанные морепродукты, а деньги забирают мошенники.

Однако автор канала в переписке с 360.ru заявил, что никакого обмана нет, так как это неразумно – он заверил, что гораздо выгоднее предоставить продукт, чтобы его посоветовали друзьям и родственникам. Отвечая на вопрос об отзывах, продавец-мошенник заявил, что речь идет о другом магазине с таким же названием. После уточнения, что подобных каналов не существует, продавец заблокировал корреспондента и перестал отвечать.

До этого в МВД предупредили россиян о новом способе развода на деньги в Telegram. Мошенники присылают в сообщении файл с расширением «apk» и сообщение: «Привет, это ты на фото?». Однако на самом деле это вредоносное программное обеспечение (фотография такое расширение иметь не может), поэтому скачивать файл крайне опасно.

Ранее мошенники придумали новый способ воровать Telegram-каналы.