Филолог рассказала о скором изменении речи россиян

Россияне в будущем будут говорить все быстрее, активно сокращая слова, в том числе в целях экономии времени. Об этом РИА Новости сообщила главный редактор портала «Грамота.ру» кандидат филологических наук Ксения Киселева.

«Мы говорим гораздо быстрее, чем сто лет назад. Очень вероятно, темп речи будет и дальше нарастать», — отметила Киселева.

Она подчеркнула, что в речи окружающих все чаще встречаются компрессивы — сокращенные формы слов.

«Мы говорим «щас» вместо «сейчас», «грит» вместо «говорит». <...> И таких слов очень много», — пояснила эксперт.

