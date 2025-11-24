На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Филолог рассказала о скором изменении речи россиян

Филолог Киселева: темп речи россиян через 25 лет изменится
Россияне в будущем будут говорить все быстрее, активно сокращая слова, в том числе в целях экономии времени. Об этом РИА Новости сообщила главный редактор портала «Грамота.ру» кандидат филологических наук Ксения Киселева.

«Мы говорим гораздо быстрее, чем сто лет назад. Очень вероятно, темп речи будет и дальше нарастать», — отметила Киселева.

Она подчеркнула, что в речи окружающих все чаще встречаются компрессивы — сокращенные формы слов.

«Мы говорим «щас» вместо «сейчас», «грит» вместо «говорит». <...> И таких слов очень много», — пояснила эксперт.

20 ноября советник президента России Елена Ямпольская заявила, что к 2027 году в стране впервые с момента распада Советского Союза будет создана унифицированная линейка государственных учебников по русскому языку и литературе для учеников 5–7-х и 10–11-х классов. Об этом она сообщила на расширенном заседании совета при президенте России по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.

Ранее предпринимателям напомнили о необходимости перевести вывески на русский язык.

