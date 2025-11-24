В Госдуме разработали меры для борьбы со сделками по «схеме Долиной»

Депутаты Госдумы разработали меры по борьбе со сделками по схеме Долиной

Депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон предложили ввести обязательное нотариальное заверение всех сделок с недвижимостью для защиты пожилых людей от мошенников. Соответствующее обращение направлено председателю Верховного суда РФ Игорю Краснову, передает РИА Новости.

Законодатели также предлагают обязательное страхование сделок, если недвижимость является для продавца или покупателя единственным жильем. К этим мерам их побудили многочисленные жалобы граждан, которые лишались и денег, и жилья после признания судами сделок недействительными.

«Обязательное нотариальное удостоверение всех сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества; обязательное страхование сделок с недвижимостью в уполномоченных организациях если такое имущество является для продавца или покупателя единственным», — говорится в документе.

По данным депутатов, суды уже признали недействительными более 3000 сделок с пенсионерами. От мошеннических схем страдают участники СВО, матери-одиночки и другие социально уязвимые категории граждан.

В обращении содержится просьба к Верховному суду дать оценку сложившейся судебной практике и выразить свою позицию по этому вопросу. Принятие предлагаемых мер, по мнению авторов, позволит сократить количество мошеннических действий.

В сентябре суд подтвердил, что Лариса Долина является истинным владельцем элитной квартиры в Хамовниках, которую она ранее по указке мошенников продала матери-одиночке Полине Лурье по заниженной стоимости. Адвокатка Лурье заверила, что женщина продолжит борьбу. При этом на вопрос, удастся ли ей вернуть деньги в случае неудачи, защитница покачала головой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Красноярске многодетная мать лишилась квартиры, став жертвой «эффекта Долиной».