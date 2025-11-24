Суд начнет рассматривать дело Чекалиных о выводе из России 250 миллионов рублей

Лерчек и ее бывший муж предстанут перед судом по делу о выводе 250 млн рублей

Гагаринский суд Москвы в понедельник начнет рассмотрение уголовного дела в отношении блогера Валерии Чекалиной и ее бывшего супруга Артема, обвиняемых в незаконном выводе из России более 250 миллионов рублей. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Предварительное судебное заседание назначено на 24 ноября и будет проходить в закрытом режиме. Обвиняемым вменяют проведение валютных операций по переводу средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в составе организованной группы.

По данным следствия, «при продаже в сети фитнес-марафонов переведено более 251,6 миллиона рублей на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации документов, содержащих ложные данные».

Третьим фигурантом дела является партнер Чекалиных Роман Вишняк, чье дело будет рассмотрено в особом порядке после заключения досудебного соглашения со следствием. В настоящее время Валерия и Артем Чекалины находятся под домашним арестом.

