Суд начнет рассматривать дело Чекалиных о выводе из России 250 миллионов рублей

Гагаринский суд Москвы в понедельник начнет рассмотрение уголовного дела в отношении блогера Валерии Чекалиной и ее бывшего супруга Артема, обвиняемых в незаконном выводе из России более 250 миллионов рублей. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Предварительное судебное заседание назначено на 24 ноября и будет проходить в закрытом режиме. Обвиняемым вменяют проведение валютных операций по переводу средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в составе организованной группы.
По данным следствия, «при продаже в сети фитнес-марафонов переведено более 251,6 миллиона рублей на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации документов, содержащих ложные данные».
Третьим фигурантом дела является партнер Чекалиных Роман Вишняк, чье дело будет рассмотрено в особом порядке после заключения досудебного соглашения со следствием. В настоящее время Валерия и Артем Чекалины находятся под домашним арестом.
22 ноября сообщалось, что Артем Чекалин выставил на продажу элитный коттедж за 225 млн рублей.
