Стало известно, как беременность Лерчек может помочь ей в деле

Блогерше Лерчек (Валерия Чекалина — настоящее имя) могут смягчить штраф на треть из-за рождения четвертого ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Лерчек может родить до приговора. Это может смягчить наказание на треть. На данный момент блогерше грозит от 3 до 7 лет и штраф до миллиона рублей.

В ноябре стало известно, что Чекалина, которая сейчас находится под домашним арестом по делу о незаконном выводе из России более 250 млн рублей, ждет четвертого ребенка. По информации инсайдера, справка о беременности блогерши уже приобщена к материалам следствия. Документ был выдан врачом-гинекологом.

Как отмечает Mash, отцом ребенка является тренер Лерчек по танцам Луис Сквиччиарини. По данным издания, впервые блогершу и аргентинца заметили год назад — пара ходила на свидание.

Лерчек, ее бывший муж Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. По версии следствия, экс-супруг Лерчек — ключевая фигура в этом деле. Его подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «Би Фит» в размере более 251,6 млн рублей. Операции совершались через банк в Дубае.

