В Москве начали расследование отравлений в Центральном университете

РПН начал расследование отравлений в Центральном университете в Москве
nadianb/Shutterstock/FOTODOM

Роспотребнадзор (РПН) начал эпидемиологическое расследование после массового отравления участников IT-соревнований в Центральном университете на улице Гашека в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Расследование проводится специалистами управления Роспотребнадзора по Москве на основании информации, полученной от департамента здравоохранения столицы. Ведомство изучает обстоятельства инцидента и причины массового отравления.

23 ноября в столичном Центральном университете как минимум 18 учащихся почувствовали себя плохо после того, как съели макароны по-флотски. В центральном здании частного вуза на улице Гашека проходили IT-соревнования. На недомогание после еды пожаловались не только студенты, но и школьники, которые участвовали в образовательном мероприятии. Большинство пострадавших госпитализированы.

Ранее колледж в Югре перевели на дистант после отравления студентов.

