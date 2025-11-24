Стоимость отдыха в турецких люкс-отелях сравнялась с Мальдивами

В премиальном сегменте туристического рынка формируется новая тенденция: роскошный отдых на Мальдивах больше не выглядит значительно дороже, чем топовые отели Турции. Александр Перепелкин, основатель агентства премиальных путешествий PrimeTours, рассказал «Газете.Ru», что в сегменте отелей 5 звезд, de luxe и ultra-lux «случился фактический ценовой паритет».

«По сути в премиальном сегменте случился паритет: лучшие «пятерки» Турции по стоимости вплотную подошли к мальдивским курортам. Речь именно о качественных «пятерках», de luxe и ultra-lux отелях — там ценник уже сравним с Мальдивами. Эта тенденция начала активно проявляться еще в 2024 году, а к 2025-му стала устойчивой. Турецкие отели высокого уровня больше не воспринимаются как «дешево и сердито» — это уже полноценный премиум по цене», — рассказал эксперт.

«На этом фоне мы видим, что в 2025 году число российских туристов на Мальдивах выросло примерно на 20% по сравнению с прошлым годом. Согласно данным Минтуризма Мальдив, за 2024 год страну посетили около 201,5 тыс. россиян, а к середине ноября 2025-го показатель достиг примерно 242,5 тыс. человек. Россия сохраняет второе место среди всех стран, приезжающих на Мальдивские острова. На Мальдивах за те же деньги турист получает виллу 120–150 квадратных метров, абсолютную приватность, высокий уровень сервиса. В Турции — хороший, но все-таки просто номер на 30-40 квадратов. Когда стоимость стала сопоставимой, выбор в пользу Мальдив стал более очевидным», — заявил Перепелкин.

По его словам, причиной подорожания отдыха в Турции стала макроэкономическая ситуация в стране.

«В Турции сейчас очень высокая ключевая ставка, на уровне 40% годовых, и инфляция в 32%, что напрямую влияет на удорожание отелей. Себестоимость растет быстрее, чем корректируется курс валют. Отели вынуждены поднимать цены просто для того, чтобы удерживать операционную устойчивость», — пояснил он.

Рост стоимости на отдых в Турции сильнее всего затронул сегмент 5-звездочных отелей, de luxe и ultra-lux, где отдых традиционно был значительно дешевле, чем на Мальдивах. «Инфляция особенно давит на лакшери-отели: дорожают импортные продукты, алкоголь, техника, текстиль — все, на чем держится уровень сервиса. В премиуме это ощущается максимально», — добавил тревел-эксперт.

Летом Турция выходит на пик цен за счет высокого сезона, в то время как на Мальдивах лето — низкий сезон. Именно в этот момент разница между двумя направлениями фактически исчезает. «В высокий сезон Турция становится настолько дорогой, что выходит на уровень мальдивских цен в период их низкого сезона. Турист смотрит на итоговый чек и понимает: если платить одинаково, то логичнее выбрать Мальдивы», — заявил специалист.

По данным мальдивской статистики, поток российских путешественников растет быстрее, чем у большинства других рынков. На Мальдивах россияне остаются одним из ключевых источников турпотока и сохраняют позиции, несмотря на конкуренцию со стороны других популярных направлений. Мальдивы остаются направлением с уникальным продуктом — виллами на островных курортах, высоким уровнем приватности и сервисом, который для многих путешественников становится решающим фактором выбора при равной стоимости тура.

