СК отказался прекращать уголовное преследование адвоката Кузнецова

Следственный комитет отказал иноагенту Борису Кузнецову в возвращении в Россию
Юрий Машков/ТАСС

Следственный комитет России отказал проживающему в Испании и находящемуся в международном розыске адвокату Борису Кузнецову (признан в РФ иностранным агентом) в прекращении его уголовного преследования. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В ответе СК отметили, что уголовное преследование против Кузнецова по факту разглашения государственной тайны было инициировано законно, оснований для его прекращения нет.

По словам руководителя первого следственного отдела второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Москве Павла Кондратьева, доводы адвоката об отсутствии оснований для избрания меры пресечения и розыска являются «субъективным мнением заявителя».

По мнению Кузнецова, ответ СК является отпиской. Он добавил, что отправлял в ведомство в 2024-2025 годах семь ходатайств, на которые не получил ответа. Кузнецов требует в суде признать решение Следственного комитета незаконным и необоснованным, а также подал административный иск с требованием взыскать с Минфина и СКР $21 млн за нарушение разумных сроков предварительного расследования.

Кузнецов был внесен в список за участие в создании материалов иноагентов в конце августа 2025 года.

Ранее суд в Москве заочно арестовал иноагента Долина.

