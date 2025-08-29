Минюст России пополнил список иноагентов

Минюст России добавил шесть лиц в перечень иностранных агентов. Об этом говорится на сайте ведомства.

«29 августа <...> в реестр иностранных агентов включены Ю.С. Бобров, И.В. Везикко, О.Р. Кривцова, Е.А. Кротенко, Б.А. Кузнецов, а также А.Е. Несмиян», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что блогер Анатолий Несмиян (псевдоним El Murid. — Прим. ред.) был внесен в перечень иноагентов из-за публикации ложной информации о принимаемых в России законах, а также распространял данные иноагентов и организаций, признанных в стране нежелательными.

Юрист Борис Кузнецов был внесен в список за участие в создании материалов иноагентов. При этом журналистов Евгения Кротенко и Олесю Кривцову уличили в поддержке иноагентов, находящихся за пределами России, а также в создании недостоверного контента, направленного против российских властей и армии РФ.

Кроме того, список пополнили активисты Ирия Везикко и Юрий Бобров по аналогичным причинам.

До этого в нижнюю палату российского парламента внесли проект об ужесточении уголовной ответственности за нарушение законодательства, регулирующего порядок деятельности иностранных агентов на территории страны.

По словам депутата Василия Пискарева, документ предполагает ликвидацию «громоздкой конструкции двойной преюдиции» — когда иностранный агент может три раза нарушить закон, прежде чем его привлекут к уголовной ответственности.

Ранее признанный иноагентом политолог Марков рассказал, собирается ли покинуть РФ.