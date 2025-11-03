На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России при раскопках нашли «панду из ада»

В России назвали ураканом Борисяка новый вид вымершего гигантского медведя
Velizar Simeonovski

В РФ установили новый вид вымершего гигантского медведя — уракана Борисяка, обитавшего на территории России около 5–6 миллионов лет назад. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил директор Палеонтологического института имени Борисяка РАН Алексей Лопатин.

«Мной описан новый вид из вымершей группы гигантских медведей, родственной современным большим пандам», — сказал он.

Ученый заявил, что он назвал его ураканом Борисяка в честь первого директора Палеонтологического института академика Алексея Алексеевича Борисяка (1872–1944), который в том числе изучал и ископаемых медведей. Он отметил, что этот вид был по величине как самые крупные из современных бурых медведей, вес которых превышает 700 кг.

«Уракан Борисяка был большим даже по меркам гигантских медведей, приближаясь к максимальному размеру представителей этой группы», — сказал Лопатин.

По его словам, это животное, как и все ураканы, было крупным активным хищником, способным к быстрому бегу.

Останки уракана Борисяка возрастом около 5,5-6 миллиона лет были найдены в Ставропольском крае. Научное исследование основано на анализе находки.

Пользователи форума Reddit, чья художественная реконструкция использовалась для иллюстрирования открытия, назвали уракана «пандой из ада», так как это один из самых хищных медведей из когда-либо живших.

До этого западные ученые отловили 53 белых медведя, чтобы пролить свет на загрязнение Арктики.

Ранее российские ученые препарировали древнего волка из эпохи плейстоцена.

