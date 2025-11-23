На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«50 лет назад все было иначе»: учительница домогалась учеников и избежала ответственности

В Австралии пожилую учительницу не стали наказывать за совращение учеников
Kzenon/Shutterstock/FOTODOM

В Австралии бывшая учительница избежала ответственности за сексуальное насилие над учениками. Об этом сообщает Mirror.

Хельга Лэм, преподавательница иностранных языков из Сиднея, предстала перед судом по обвинению в сексуальном насилии над несколькими школьниками в период с 1978 по 1979 год, когда им было от 13 до 16 лет. Бывшие ученики подали гражданские иски и добились компенсации в размере 2,5 млн австралийских долларов (более 127,3 млн рублей — прим. ред.).

Лэм, которой сейчас 71 год, была признана невиновной, поскольку «не знала, что сексуальное насилие причинило вред ученикам». Судья освободил ее от выплаты указанной суммы, заметив, что «почти 50 лет назад все было иначе», и педагог, вероятно, не понимала «последствий сексуального поведения между взрослыми и несовершеннолетними».

Он подчеркнул, что хотя поведение Лэм было неправильным, отсутствуют доказательства, что она должна была предвидеть психический вред от своих действий. Школа, где работала Лэм, была признана ответственной за халатность, так как не распознала и не предотвратила случаи насилия, даже несмотря на жалобы.

Ранее учительница пожаловалась в полицию на домогательства 6-летнего мальчика.

