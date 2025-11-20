На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Учительница пожаловалась в полицию на домогательства 6-летнего мальчика

В Греции учительница обвинила 6-летнего школьника в домогательстве
Shutterstock

Учительница в Греции пожаловалась в полицию на домогательства шестилетнего мальчика, пишет Daily Mail.

В греческом городе Лутраки учительница начальной школы сообщила в полицию о шестилетнем ученике, обвинив его в «неподобающем прикосновении» и «преследовании» в классе. По словам учительницы рисования, ребенок подошел к ней, чтобы показать свой рисунок, и в этот момент коснулся ее, что она расценила как нарушение личных границ.

Сначала педагог обратилась к директору школы. Руководитель попытался уладить ситуацию внутри учреждения и убедить учительницу, что инцидент не требует вмешательства властей. Однако через два дня женщина все же подала заявление в местный участок полиции. Правоохранители записали ее показания и связались с родителями ребенка, чтобы уточнить обстоятельства произошедшего.

После этого полиция передала материалы в Департамент начального образования Коринтии — одно из крупнейших региональных образовательных ведомств Греции. Организация инициировала междисциплинарную образовательную оценку, а учительницу временно отстранили от работы и перевели в другое учебное заведение в Лутраки до завершения расследования. Директор начального образования Коринфа Димитрис Дримерис сообщил местным СМИ, что ребенок лишь хотел показать свой рисунок, коснувшись учителя, чтобы привлечь его внимание.

Ранее в США шестилетний школьник несколько раз выстрелил в учительницу.

