В Мурманской области пытаются спасти раненого тюленя

Волонтеры пытаются спасти раненого тюленя под Мурманском. Об этом пишет Telegram-канал »Мурманск сейчас».

Животное с равномерным укусом с двух боков обнаружили у берега губы Лодейной. Сейчас жители ждут прибытия зоологов из команды по спасению морских млекопитающих на место происшествия и защищают тюленя от собак.

До этого в Калиниградской области спасли двух детенышей серого балтийского тюленя. Они прошли реабилитацию в специализированном центре для морских млекопитающих и были выпущены в дикую природу в национальном парке «Куршская коса» близ Калининграда.

Оператором центра выступила автономная некоммерческая организация «Сердце морей», созданная при поддержке «Москвариума». В проекте участвуют ветеринары, экологи и научные сотрудники ВНИРО, Минприроды, национального парка «Куршская коса», Института Балтийского моря и Калининградского зоопарка.

Ранее атомщики Ленинградской АЭС спасли детеныша тюленя на берегу Финского залива.