На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Мурманской области пытаются спасти раненого тюленя

«Мурманск сейчас»: волонтеры пытаются спасти раненого тюленя под Мурманском
true
true
true

Волонтеры пытаются спасти раненого тюленя под Мурманском. Об этом пишет Telegram-канал »Мурманск сейчас».

Животное с равномерным укусом с двух боков обнаружили у берега губы Лодейной. Сейчас жители ждут прибытия зоологов из команды по спасению морских млекопитающих на место происшествия и защищают тюленя от собак.

До этого в Калиниградской области спасли двух детенышей серого балтийского тюленя. Они прошли реабилитацию в специализированном центре для морских млекопитающих и были выпущены в дикую природу в национальном парке «Куршская коса» близ Калининграда.

Оператором центра выступила автономная некоммерческая организация «Сердце морей», созданная при поддержке «Москвариума». В проекте участвуют ветеринары, экологи и научные сотрудники ВНИРО, Минприроды, национального парка «Куршская коса», Института Балтийского моря и Калининградского зоопарка.

Ранее атомщики Ленинградской АЭС спасли детеныша тюленя на берегу Финского залива.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами