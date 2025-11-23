На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гладков рассказал о состоянии Белгородского водохранилища после атак ВСУ

Гладков: критическая ситуация на водохранилище после атак ВСУ решена за 5 дней
Критическую ситуацию на Белгородском водохранилище, связанную с повреждением плотины из-за ударов ВСУ, удалось урегулировать за пять дней. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на пресс-конференции, пишет ТАСС.

«В течение пяти суток критическая ситуация была решена. <...> Уровень воды у нас не снижается», — рассказал Гладков.

Он добавил, что на сегодняшний день угрозы для водохранилища нет, оно спасено. По словам губернатора, атаки украинских военных на водохранилище не повлияли на систему снабжения, однако создали «определенный дискомфорт».

25 октября Вячеслав Гладков сообщил о повреждении плотины Белгородского водохранилища в результате удара ВСУ. Он предупредил, что в случае повторных обстрелов может возникнуть угроза затопления поймы Северского Донца как на территории Харьковской области, так и в ряде населенных пунктов Белгородской области. По оценке региональных властей, в зоне потенциального подтопления проживает около тысячи человек.

13 ноября стало известно, что уровень воды в водохранилище снизился на полтора метра. По словам охраны плотины, на данный момент воду не спускают, ее уровень контролируется.

Ранее МИД РФ обвинил Киев в попытке устроить техногенную катастрофу.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
