У российской туристки развился отек Квинке после отпуска на Бали

Baza: туристка из России месяц отдыхала на Бали и получила отек Квинке
Telegram-канал «Baza»

Российская туристка получила отек Квинке после длительного отпуска на Бали. Об этом стало известно Baza.

По данным Telegram-канала, 24-летняя москвичка Анна месяц отдыхала на индонезийском острове, но под конец отпуска у нее появилась сильнейшая сыпь. Однажды ночью она проснулась с отеком горла и едва могла дышать.

Индонезийские врачи не сумели установить причину появления аллергической реакции. По словам девушки, так ее организм мог отреагировать на специфические местные блюда или на ядовитых жучков-томкатов, которые при контакте выделяют токсичное вещество.

Медики ввели россиянке антигистаминные препараты, но отек вернулся через сутки. В тот день у Анны был запланирован обратный рейс, поэтому в самолете она находилась под капельницей. Оказавшись на родине, девушка перестала жаловаться на самочувствие, но планирует сдать анализы и пройти обследование.

Ранее жительница Перми получила отек Квинке из-за шести мандаринов.

