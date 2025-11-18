На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Душил меня»: владивостокец на Toyota напал на женщину и ребенка-инвалида

В Приморье мужчина на Toyota напал на женщину и ребенка-инвалида
true
true
true

Во Владивостоке водитель на Toyota Land Cruiser напал на женщину и ребенка-инвалида возле школы. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток».

«Я забирала ребенка со школы, уже хотела отъезжать, как сзади меня подпер и начал сильно стучать кулаком по моей машине. Ранее этого мужчины я не видела и не знаю. Я вышла, он побежал ко мне, сел за руль моего авто, выжал тормоз и включил переднюю передачу. В машине находился ребенок-инвалид. После чего вылез из машины и продолжил меня избивать, душил меня», — рассказала пострадавшая.

По ее словам, родители других детей поспешили на помощь. В момент нападения приморка предупреждала, что вызовет правоохранителей, на что нарушитель ответил, что у него жена судья, поэтому ему ничего не будет. После произошедшего пострадавшая написала заявление в полицию и сняла побои, но пока от правоохранителей никаких сообщений не было.

До этого во Владивостоке водитель Honda Fit выстрелил в лицо полицейскому во время погони.

Ранее в Одинцово пешеход не выжил после наезда пьяного водителя Nissan.

