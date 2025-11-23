На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кириллу «Руки-Базуки» грозит ампутация из-за плохих анализов

SHOT: треш-блогеру Кириллу Терешину грозит ампутация рук после инъекций синтола
true
true
true
close
Telegram-канал «Руки Базуки»

Треш-блогеру Кириллу Терешину, известному также как «Руки-Базуки», грозит скорая ампутация конечностей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным издания, 29-летнему блогеру необходимо провести несколько операций по пересадке кожи, чтобы спасти руки. Однако на данный момент хирургические вмешательства невозможны из-за плохих анализов Терешина. Прежде чем приступать к операциям, врачам нужно стабилизировать состояние молодого человека, но время работает против него.

В SHOT также сообщили, что для проведения операций Терешину требуется сразу три специалиста: сосудистый, пластический и реконструктивный хирурги.

Согласно данным из открытых источников, Терешин начал накачивать свои руки синтолом в 2017 году. В результате его бицепсы разбухли до неестественных размеров и стали твердыми, как камень. Однако теперь блогер столкнулся со страшными последствиями своих экспериментов с телом. На кадрах, опубликованных на его странице во «ВКонтакте», можно увидеть, что одна из «базук» лопнула, и теперь на руке образовалась дыра, а ткани начали гнить. Терешину требуется операция по пересадке кожи.

Ранее Кирилл «Руки-Базуки» признался, что закачал в мышцы синтол из-за бедности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами