Кириллу «Руки-Базуки» грозит ампутация из-за плохих анализов

Треш-блогеру Кириллу Терешину, известному также как «Руки-Базуки», грозит скорая ампутация конечностей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным издания, 29-летнему блогеру необходимо провести несколько операций по пересадке кожи, чтобы спасти руки. Однако на данный момент хирургические вмешательства невозможны из-за плохих анализов Терешина. Прежде чем приступать к операциям, врачам нужно стабилизировать состояние молодого человека, но время работает против него.

В SHOT также сообщили, что для проведения операций Терешину требуется сразу три специалиста: сосудистый, пластический и реконструктивный хирурги.

Согласно данным из открытых источников, Терешин начал накачивать свои руки синтолом в 2017 году. В результате его бицепсы разбухли до неестественных размеров и стали твердыми, как камень. Однако теперь блогер столкнулся со страшными последствиями своих экспериментов с телом. На кадрах, опубликованных на его странице во «ВКонтакте», можно увидеть, что одна из «базук» лопнула, и теперь на руке образовалась дыра, а ткани начали гнить. Терешину требуется операция по пересадке кожи.

Ранее Кирилл «Руки-Базуки» признался, что закачал в мышцы синтол из-за бедности.