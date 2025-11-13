На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Юрист раскрыл, что грозит за кражу полотенца из отеля

Юрист Адамс заявил, что отель имеет право взыскать сумму ущерба при краже халата
true
true
true
close
Daoqian Lin/Shutterstock/FOTODOM

За кражу полотенца или халата из отеля с гостя могут удержать сумму ущерба. Об этом «Газете.Ru» рассказал генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс. Он объяснил, что вещи, находящиеся в номере, принадлежат гостинице — это прописано в правилах, с которыми клиенты соглашаются при заселении.

«Человек оплачивает временное проживание и пользование сервисом, но не получает права собственности на имущество, находящееся в номере. Все вещи, размещенные в помещении, принадлежат отелю, если прямо не указано иное. Это закреплено в правилах проживания, которые гость акцептует при бронировании и подтверждает при заселении. Администрация имеет право удержать средства с карты клиента при выявлении пропажи предметов. Предметы постоянного пользования — халаты, полотенца, постельное белье, посуда, техника, пульты, подушки и пледы — остаются собственностью отеля. При выносе таких вещей администрация имеет право удержать стоимость предмета. Почти во всех гостиницах действуют внутренние прайсы, где указана цена каждого элемента оснащения. После выезда проводится проверка номера, и при обнаружении недостачи отель направляет уведомление и удерживает сумму ущерба. Списание средств считается законным, так как гость подтверждает согласие с условиями проживания, а они являются публичной офертой», — сказал он.

Юрист уточнил, что гости имеют право забрать с собой одноразовые расходные материалы, например, тапочки и зубные щетки.

«Чтобы определить, что включено в обслуживание, гость обязан изучить описание категории номера и перечень услуг, указанных в подтверждении бронирования. Дополнительная информация содержится в памятке в номере или на стойке регистрации. В перечень входят уборка, смена белья, пользование бассейном и фитнес-зоной, полотенца на территории отеля, наборы кофе и чая, стандартные туалетные принадлежности. Одноразовые расходные материалы предназначены для личного использования и могут быть забраны с собой: тапочки, мини-наборы косметики, зубные щетки, швейные и косметические наборы, блокноты и ручки. Эти предметы оплачены в составе проживания и не подлежат возврату», — добавил он.

Адамс подчеркнул, что в России отношения между гостиницей и проживающим регулируются Гражданским кодексом и Правилами предоставления гостиничных услуг, за рубежом действуют схожие законы.

«Даже если конфликт не передается в полицию, отель вправе заблокировать депозит, взыскать сумму ущерба или передать сведения в черный список сети. Для безопасного проживания достаточно соблюдать простое правило: можно брать только то, что прямо указано как бесплатное или одноразовое, все остальное является собственностью отеля и подлежит возврату», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, туристы из каких стран чаще всего приезжают в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами