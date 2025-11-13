Юрист раскрыл, что грозит за кражу полотенца из отеля

За кражу полотенца или халата из отеля с гостя могут удержать сумму ущерба. Об этом «Газете.Ru» рассказал генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс. Он объяснил, что вещи, находящиеся в номере, принадлежат гостинице — это прописано в правилах, с которыми клиенты соглашаются при заселении.

«Человек оплачивает временное проживание и пользование сервисом, но не получает права собственности на имущество, находящееся в номере. Все вещи, размещенные в помещении, принадлежат отелю, если прямо не указано иное. Это закреплено в правилах проживания, которые гость акцептует при бронировании и подтверждает при заселении. Администрация имеет право удержать средства с карты клиента при выявлении пропажи предметов. Предметы постоянного пользования — халаты, полотенца, постельное белье, посуда, техника, пульты, подушки и пледы — остаются собственностью отеля. При выносе таких вещей администрация имеет право удержать стоимость предмета. Почти во всех гостиницах действуют внутренние прайсы, где указана цена каждого элемента оснащения. После выезда проводится проверка номера, и при обнаружении недостачи отель направляет уведомление и удерживает сумму ущерба. Списание средств считается законным, так как гость подтверждает согласие с условиями проживания, а они являются публичной офертой», — сказал он.

Юрист уточнил, что гости имеют право забрать с собой одноразовые расходные материалы, например, тапочки и зубные щетки.

«Чтобы определить, что включено в обслуживание, гость обязан изучить описание категории номера и перечень услуг, указанных в подтверждении бронирования. Дополнительная информация содержится в памятке в номере или на стойке регистрации. В перечень входят уборка, смена белья, пользование бассейном и фитнес-зоной, полотенца на территории отеля, наборы кофе и чая, стандартные туалетные принадлежности. Одноразовые расходные материалы предназначены для личного использования и могут быть забраны с собой: тапочки, мини-наборы косметики, зубные щетки, швейные и косметические наборы, блокноты и ручки. Эти предметы оплачены в составе проживания и не подлежат возврату», — добавил он.

Адамс подчеркнул, что в России отношения между гостиницей и проживающим регулируются Гражданским кодексом и Правилами предоставления гостиничных услуг, за рубежом действуют схожие законы.

«Даже если конфликт не передается в полицию, отель вправе заблокировать депозит, взыскать сумму ущерба или передать сведения в черный список сети. Для безопасного проживания достаточно соблюдать простое правило: можно брать только то, что прямо указано как бесплатное или одноразовое, все остальное является собственностью отеля и подлежит возврату», — заключил эксперт.

