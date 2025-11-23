Воробьев рассказал о работе электроснабжения в Шатуре после атаки БПЛА на ГРЭС

Воробьев: вода, канализация и электроснабжение в Шатуре работают штатно

Вода, канализация и электроснабжение в городе Шатура Московской области работают в штатном режиме после атаки украинских БПЛА на Шатурскую ГРЭС. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, в данный момент принимаются все необходимые меры для оперативного восстановления теплоснабжения.

«В 13:00 на месте проведем штаб с участием всех служб, включая МЧС, чтобы определить дальнейшие шаги по восстановлению инфраструктуры», — написал глава Московской области.

Утром 23 ноября Воробьев сообщил, что беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали Шатурскую ГРЭС (газотурбинную реактивную электростанцию) в Подмосковье.

По данным губернатора, электроснабжение Шатуры не было нарушено из-за переподключения к альтернативным линиям питания. Для обеспечения теплоснабжения в округ направили передвижные блочно-модульные котельные.

По информации МЧС России, на объекте возник пожар площадью 65 кв. м. Горят три трансформатора.

Ранее ВСУ атаковали подстанцию в Курской области.