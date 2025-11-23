Воробьев рассказал о работе электроснабжения в Шатуре после атаки БПЛА на ГРЭС

Вода, канализация и электроснабжение в городе Шатура Московской области работают в штатном режиме после атаки украинских БПЛА на Шатурскую ГРЭС. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
По его словам, в данный момент принимаются все необходимые меры для оперативного восстановления теплоснабжения.
«В 13:00 на месте проведем штаб с участием всех служб, включая МЧС, чтобы определить дальнейшие шаги по восстановлению инфраструктуры», — написал глава Московской области.
Утром 23 ноября Воробьев сообщил, что беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали Шатурскую ГРЭС (газотурбинную реактивную электростанцию) в Подмосковье.
По данным губернатора, электроснабжение Шатуры не было нарушено из-за переподключения к альтернативным линиям питания. Для обеспечения теплоснабжения в округ направили передвижные блочно-модульные котельные.
По информации МЧС России, на объекте возник пожар площадью 65 кв. м. Горят три трансформатора.
Ранее ВСУ атаковали подстанцию в Курской области.