На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Воробьев рассказал о работе электроснабжения в Шатуре после атаки БПЛА на ГРЭС

Воробьев: вода, канализация и электроснабжение в Шатуре работают штатно
true
true
true

Вода, канализация и электроснабжение в городе Шатура Московской области работают в штатном режиме после атаки украинских БПЛА на Шатурскую ГРЭС. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, в данный момент принимаются все необходимые меры для оперативного восстановления теплоснабжения.

«В 13:00 на месте проведем штаб с участием всех служб, включая МЧС, чтобы определить дальнейшие шаги по восстановлению инфраструктуры», — написал глава Московской области.

Утром 23 ноября Воробьев сообщил, что беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали Шатурскую ГРЭС (газотурбинную реактивную электростанцию) в Подмосковье.

По данным губернатора, электроснабжение Шатуры не было нарушено из-за переподключения к альтернативным линиям питания. Для обеспечения теплоснабжения в округ направили передвижные блочно-модульные котельные.

По информации МЧС России, на объекте возник пожар площадью 65 кв. м. Горят три трансформатора.

Ранее ВСУ атаковали подстанцию в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами